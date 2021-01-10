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【鱷王觀點】橋水達里奧︰中國成為世界金融中心「只是時間問題」

股市 17:50 2021/01/10

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達里奧認為，中國成為世界金融中心只是時間問題。

對沖基金橋水（Bridgewater）創始人達里奧（Ray Dalio）再次唱好中國前景。他表示，中國未來將成為世界金融中心，作為紐約和倫敦的對手。他更表示，儘管現時中國的金融體系仍然不如西方國家發達，但要成為華爾街和倫敦金融城的最強競爭者，只是時間問題。

達里奧表示，2020年對中國金融市場而言是「決定性的一年」，新冠病毒危機突顯了中國的經濟表現，並刺激了10億元人民幣的投資資金流入。

達里奧早前因兒子意外離世，希望減少與外界交流【下一頁】

他續稱：「中國已經擁有世界第二大的資本市場，我認為其最終將爭奪世界金融中心的地位。」 而縱觀歷史，最大的貿易國會，將會演變為擁有全球金融中心地位及全球儲備貨幣地位的金融大國。他更表示，從荷蘭到英國再到美國的過渡「似乎又再重新開始了」。

作為長期看好中國的華爾街代表人物，達里奧稱自己自1984年以來一直看好中國，並且不斷受到外界質疑，直到現在也是如此。

至於投資者應如何選擇中國的資產，達里奧表示：「沒有完美的選擇，但必須多元化。」 他表示，資本市場不斷增長，但全世界對中國的投資不足。他又預期，中國長遠會為橋水的業務帶來非常具意義的增長。

相關文章︰【螞蟻上市觸礁】達里奧：螞蟻威脅銀行體系、中國監管合理　橋水續捧中國

【Tesla股價】Elon Musk讚中國比美國更關心人民福祉　華春瑩：評論客觀

編輯︰侯景成

經濟 達里奧 對沖基金 荷蘭 紐約 英國 中國 倫敦 美國

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