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【印尼客機】政府官員證實已墜毀 機上62人恐已罹難

環球社會熱點 17:42 2021/01/10

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一架載有62人的印尼客機原定上周六（9日）由首都雅加達飛往坤甸（Pontianak），但涉事印尼客機起飛後4分鐘失去聯絡。印度政府官員證實涉事印尼客機已發生空難墜海，搜救人員於海上發現相信是失事印尼客機的殘骸。

【印尼客機】雅加達飛坤甸客機失聯 飛行高度曾急降1萬尺 【下一頁】

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182的波音737-500客機，當地時間上周六下午2點36於雅加達起飛，起飛後4分鐘便失聯。報道指，失事客機最後一次聯繫是在同日下午2點20分。飛機追蹤網站Flightradar24資料顯示，客機曾急速下墜，飛行高度於一分鐘內急降1萬尺。

印尼國家搜救局官員阿吉（Bambang Suryo Aji）表示，當局發現客機的殘骸，估計客機於雅加達起飛後短時間内已失事墜毀。阿吉表示，瀾滄島（Lancang）當地的後勤司令部率先報告發現客機殘骸，並會將殘骸送到印尼國家運輸安全委員會以進一步調查。

當局於雅加達國際貨運碼頭設立危機處理中心，搜救人員發現的客機殘骸、機上罹難者的遺體和物品會先送到該中心，其後轉送至印尼國家警察醫院（Indonesian Police Hospital）。

雅加達警方發言人尤努斯（Yusri Yunus）呼籲，乘客家屬應前往醫院接受DNA檢測，及帶同乘客的牙科紀錄或紋身圖案照片，讓警方可根據發現的殘肢來確認罹難者身份。

印尼國家運輸安全委員會負責人賈約諾（Soerjanto Tjahjono）表示，委員會目前正在收集空難相關信息，於周日（10日）開始搜索俗稱黑盒的飛行紀錄儀。

責任編輯：鄭錦玲

 

 

印度政府官員證實，一架載有62人的印尼客機已發生空難墜海。

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