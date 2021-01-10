蘋果App Store受惠宅經濟 去年收入料增近三成至640億美元

疫情令全球民眾留家娛樂和工作，推動宅經濟，外媒推算，蘋果(美:AAPL)去年App Store受惠手機應用程式下載量增加，全年收入料按年上升28%至640億美元。

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蘋果亦表示，去年獲最高下載量的應用程式包括Zoom和Disney+ , 由2008年至今，已合共繳付2000億美元予應用程式開發者。

'App Store屬於蘋果服務部門。在2020年度，蘋果服務收入高達537億美元，惟在創造豐厚利潤的同時，App Store被指向開發商收取高達30%的佣金。早前蘋果與遊戲開發商Epic Games的抽佣爭議引發一連串風波。

為免問題延伸到其他開發商，蘋果近日宣布推出全新App Store小型企業計劃。開發商只要符合每年收入100萬美元（約775萬港元）或以下的條件，蘋果便會將現時的App Store佣金比例減半，新政策今年起正式生效。

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