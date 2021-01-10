  • 13°C
香港時間 : 2021110日 (日) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果App Store受惠宅經濟 去年收入料增近三成至640億美元

環球政經 18:59 2021/01/10

分享：

疫情令全球民眾留家娛樂和工作，推動宅經濟，外媒推算，蘋果(美:AAPL)去年App Store受惠手機應用程式下載量增加，全年收入料按年上升28%至640億美元。

【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？詳情請看[下一頁]

台積電新一年首周急升 市值壓巴郡一度超越阿里  詳情請看[下一頁 ]

蘋果亦表示，去年獲最高下載量的應用程式包括Zoom和Disney+ , 由2008年至今，已合共繳付2000億美元予應用程式開發者。

'App Store屬於蘋果服務部門。在2020年度，蘋果服務收入高達537億美元，惟在創造豐厚利潤的同時，App Store被指向開發商收取高達30%的佣金。早前蘋果與遊戲開發商Epic Games的抽佣爭議引發一連串風波。

為免問題延伸到其他開發商，蘋果近日宣布推出全新App Store小型企業計劃。開發商只要符合每年收入100萬美元（約775萬港元）或以下的條件，蘋果便會將現時的App Store佣金比例減半，新政策今年起正式生效。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

蘋果（Apple，美：AAPL） 經濟

下一篇文章

【香港疫情】今日新增確診31宗 較上日數字下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？