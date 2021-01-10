【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

▲ 蟬聯多國下載榜冠軍 通訊App Signal成網民新寵？

自WhatsApp宣布將會推出新措施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊，網絡上掀起應否改用其他通訊App的熱話。其中獲得Tesla CEO Elon Musk在Twitter一句「Use Signal」加持的通訊App Signal後開始跑出。Singal在官方Twitter上發文表示，已在香港、印度、德國、法國、奧地利、瑞士等地成為下載榜冠軍。

▲ Signal於Twitter貼出該應用於多國下載榜稱冠的截圖（圖片來源：Twitter）

其後，Signal更貼出一張圖片，顯示在手機App商店搜尋Signal，搜尋結果會先出現Facebook Messenger，諷刺Facebook雖然以賣廣告為主，但亦會投放廣告資源以維持下載量，並強調Signal永遠不會刊登廣告。Signal又指，用戶數目突然激增，為新開戶者發放認證碼的過程一度出現延誤，但問題已解決。

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據較早前Sensor Tower的數據，自WhatsApp的宣布後，Signal App在兩天內錄得逾10萬次下載，而另一個即時通訊軟件Telegram更錄220萬次。另一邊箱，WhatsApp的下載次數在今年首7天，就按周下跌11%。但仍錄得1050萬次下載。

責任編輯: 周俊霖