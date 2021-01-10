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【零售寒冬】ZARA母企Inditex三大品牌關閉中國所有分店　加強網上銷售

商業 17:01 2021/01/10

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西班牙時裝品牌ZARA母企Inditex，將關閉旗下年輕品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的所有分店，銳意轉戰網上銷售。（網上圖片）

疫情打擊零售業，根據外媒報道，西班牙時裝品牌ZARA母企Inditex，將關閉旗下年輕品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的所有分店，預計將於今年年中前完成，但保留官網、天貓旗艦店等電商渠道，銳意轉戰網上銷售。

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Inditex回應稱，旗下的年輕品牌將加強其電子商貿的發展，包括線上店舖及運用直播、微信等社交平台，相信電商業務將會快速增長，並強調始終看好中國市場。

與此同時，Inditex在中國市場亦進一步加強創新和科技技術，如去年底Zara於北京開設亞洲最大的旗艦店，加入了不少科技元素，包括互動式產品展示觸摸屏，為消費者帶來最新的購物體驗。

受歐洲疫情拖累，Inditex早前公布11月收入按年下跌19%，並於12月首10日下跌13%，去年財報亦曾透露，集團計劃關閉旗下1,000至1,200家門店，關閉實體店成為集團調整業務的策略之一。Inditex在中國線下門店僅保留Zara、中端品牌Massimo Dutti、內衣品牌Oysho和家具品牌Zara Home。

【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀

責任編輯：朱悅瀅

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