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【新冠疫苗】英女王菲臘親王已接種 罕有披露健康狀況

環球社會熱點 17:21 2021/01/10

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英國的新冠肺炎疫情持續，英國正展開新冠疫苗大規模接種計劃。英國白金漢宮上周六（9日）宣布，英女王及王夫菲臘親王已接種第一劑新冠疫苗，但未有透露是接種牛津疫苗或輝瑞疫苗。消息人士指，英國王室罕有披露英女王等王室成員的健康狀況，是希望公開説明英女王已接種新冠疫苗，增加公眾接種新冠疫苗的信心。

英國批准Moderna新冠疫苗 但有長者只想打牛津 【下一頁】

按照英國的新冠疫苗接種次序，94歲的英女王（Queen Elizabeth）及99歲的菲臘親王（Prince Philip）也被列入優先接種名單。

白金漢宮發言人證實，兩人上周六於溫莎堡由家庭醫生為他們接種首劑疫苗。據悉，兩人將會於12周後接種第二劑疫苗。英女王決定公開接種消息，是為避免外界持續揣測，同時希望説服公眾接種疫苗。

英國目前已批准3款新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）疫苗、牛津疫苗及Moderna疫苗。其中，英國正為民眾接種輝瑞疫苗及牛津疫苗，但白金漢宮未有透露英女王及王夫是接種哪一款疫苗。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周四（7日）宣佈一項由軍隊領導的疫苗接種計劃，希望在軍隊協助下可於2月中旬，達到為1,400萬人接種疫苗的目標。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

傳染病 疫情 新冠肺炎 菲臘親王 新冠肺炎疫情 威廉王子 查理斯 英女皇 溫莎 牛津

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