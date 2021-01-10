【社交平台】被指鼓吹暴力行為 Parler被Apple Google Amazon聯手封殺

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入國會引發衝突及傷亡，特朗普亦被指在社交平台的煽動言語，不單多個社交平台如Twitter、Facebook等已封殺相關言論散播及中止特朗普個人帳號，同時侵粉、極右的激進分子試圖轉移到其他社交平台如Parler亦被封殺。除了Google及Apple表示將Parler從Play Store及App Store下架，Amazon亦指不再提供服務予Parler。

近日有份參與封殺特朗普及其激進支持者的科網公司：

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Parler CEO John Matza指，Amazon已通知Parler，不再提供雲端平台服務（Amazon Web Services， AWS）予Parler，意味Parler將要直接下綫。Matza回應指，今次是科網巨頭趁機扼殺競爭對手的行為，Parler被封殺只因成功得太快。不過，他未有回應是否有人在Parler煽動極端行為。



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