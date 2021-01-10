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【國會暴亂】搶佩洛西講台示威者被捕 為特朗普忠粉

環球社會熱點 16:31 2021/01/10

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支持美國總統特朗普的示威者上周闖入華盛頓國會山莊，期間有示威者搬走美國眾議院議長佩洛西的講台。國會暴亂發生後，美國警方宣布拘捕多名涉及國會暴亂的示威者。在國會暴亂期間抬走佩洛西講台的示威者也被捕，這名示威者被指是美國總統特朗普的忠實擁躉。

共和黨人去信促拜登 阻眾議院彈劾特朗普 【下一頁】

美國警方宣布於上周五（8日）晚上，拘捕一名來自佛羅里達州（Florida）帕里什市（Parrish）的36歲男子約翰遜（Adam Johnson）。根據網上流傳國會暴亂當日的照片，約翰遜當日佩戴繡著「TRUMP」（特朗普）字樣的針織帽，闖入國會大樓後一手搬走佩洛西（Nancy Pelosi）於國會的講台，一邊臉帶笑容向鏡頭揮手。

被捕示威者約翰遜

報道指，約翰遜被控三項罪名，包括未經授權闖入或逗留於受管制建築物、盜竊政府財物、非法闖入國會大樓及行為不檢。

警方也拘捕另一名來自亞利桑那州（Arizona）的安傑利（Jake Angeli），安傑利當日上身赤裸，面上塗上紅、藍、白三色的彩繪顔料闖入國會大樓。他當時佩戴尖角頭飾及皮草帽，手執一支貼有美國國旗的長矛。

安傑利的暱稱為「匿名者Q巫師」（Q Shaman），他多次傳播極右陰謀論組織「匿名者Q」（ QAnon）的言論。他於2016年美國大選後恆常出席該州支持特朗普的集會，也被視為特朗普忠實支持者。

警方更拘捕屬共和黨的西弗吉尼亞州眾議員埃文斯（Derrick Evans）60歲的特朗普支持者巴内特（Richard Barnett），而埃文斯上周六已宣布辭去眾議員職務。

被捕示威者巴内特

舉撐警旗未獲優待 侵粉撐警變反警 【下一頁】

華盛頓特區聯邦法院署理檢察官舍溫（Michael Sherwin） 表示，正盡全力以各種方式辨別示威者身份，以拘捕及起訴非法闖入美國國會的人士。報道指，最少有13人因國會暴亂被起訴。隨著警方進一步於社交媒體搜索示威者身份，被捕人士數目將迅速增加。

責任編輯：李俊儀

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