【蔚來汽車】 Tesla唔被視為競爭對手 管理層認為長遠係同蘋果鬥？

近期電動車市場火熱，蔚來汽車（美：NIO）創始人、董事長兼CEO李斌表示，蔚來的短期競爭對手是賓士、寶馬、奧迪，長期競爭對手可能是蘋果，被問及Tesla，他回應指「如果真的和特斯拉競爭，也是和Model S競爭。」

蔚來聯合創始人、總裁秦力洪認為，短期內能夠跟蔚來旗下ET7競爭的產品會比較少，因為蔚來標配都是競爭對手的最高配置。秦力洪又表示，ET7訂單量達到了預期。

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針對近日Tesla減價，秦強調在可見的將來，蔚來新車銷售價格是不會改變，因為蔚來沒有經銷，面對用戶的全生命週期，並不因為新車價格而改變策略，同時必須照顧現有用戶的利益，「別人痛快降價我們想做也做不到」。

秦又指很多人都沒有了解蔚來的定價體系，如果用BaaS買車方式去看，蔚來汽車已經進入到了30萬元人民幣以下的汽車市場，目前已經有40%多的用戶選擇了BaaS買車方式。





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