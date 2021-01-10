【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由

▲ 科技聯手封殺 撐特朗普平台Parler被AWS停服務

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者日前闖入國會，激發起科技公司對特朗普及其支持者社交平台的封殺行動。聚集了不少右翼保守派、特朗普支持者的社交平台Parler，就被指是組織闖入國會行動的平台，繼被Google與蘋果下架，更被Amazon宣布停止提供雲端託管服務。換言之，僅數日之內，Parler的服務可謂被大型科企聯手封殺。

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綜合包括Buzzfeed News、CNN等外媒報道，Amazon Web Services將於美國周日（10日）晚上11時59分，停止為Parler的網站與應用提供服務。AWS向Parler高層發信指出，近期該平台發布明顯地鼓勵暴力行為，並批評Parler並未遵守AWS的服務守則，因而決定停止服務。

Parler行政總裁John Matze其後表示，Amazon停止提供服務，等同消滅網絡言論自由。他指出，Parler的服務有可能暫停約一星期，但該公司會盡重新開始建設基建，不依賴Amazon所提供的服務，盡快尋求新的服務供應商。他批評，這是科技巨頭聯手封殺競爭者的行為。

日前，Google Play、蘋果App Store先後以鼓吹暴力、非法言論，可能會使公共危險擴大為由，將Parler應用下架 。蘋果就表示，Parler並未為防止暴力擴散威脅，採取足夠措施，因此App Store會暫停提供Parler，直至有關問題能夠解決。

據Sensor Tower的數據，Parler在1月8日錄得21萬次下載，按日上升近3倍，預估應用總下載量逾500萬次。被科企巨頭封殺後，該平台的下一步動向將會勢會成為美國政治與科技界的焦點。

責任編輯：周俊霖