【拜登就職】特朗普拒絕出席就職典禮 彭斯據報照去

美國大選結果塵埃落定，美國國會經點票後正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美國總統特朗普雖然承諾確保和平移交權力，但表明拒絕出席拜登的總統就職典禮。但美國副總統彭斯卻未必跟隨特朗普，美媒指彭斯將會照去拜登的總統就職典禮。

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特朗普（Donald Trump）早前於社交媒體Twitter發文宣布，他不會出席拜登（Joe Biden）於本月20日舉行的總統就職典禮。拜登對特朗普的決定表示歡迎，形容特朗普缺席是一件好事（a good thing），表示這是他們少數能夠達成共識的事之一。拜登更批評特朗普使國家蒙羞，稱特朗普不配擔任總統職務。

美國有綫新聞網絡（CNN）早前引述消息人士指，彭斯（Mike Pence）計劃出席拜登的就職典禮，但希望獲得拜登團隊邀請出席。拜登則表態歡迎彭斯出席，並稱他對此感到榮幸。

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根據美國多年以來的不成文傳統，大多數卸任總統都會出席新一任總統的就職典禮，作為兩任政府和平移交權力的象徵。由於特朗普是次明確表態拒絕出席，他將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

外界早前多次猜測特朗普會否出席拜登的就職典禮，英媒指特朗普將於任期最後一日飛往英格蘭。The Daily Beast早前更報道，特朗普有意在拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 特朗普承諾確保和平移交權力，但表明拒絕出席拜登的總統就職典禮。