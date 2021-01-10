【印尼空難】印尼總統確認飛機已於爪哇海墜毀 調查人員收到疑似黑盒信號

昨日印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182的波音737-500客機，原本由雅加達飛往坤甸，但於起飛後4分鐘即失聯。今日印尼總統維多多（Joko Widodo）公布，已收到有關客機空難的報告，並證實失事客機在爪哇海墜毀。

印尼軍方表示，仍在展開針對失事客機的搜救工作，相關機構表示疑似接收到黑盒的信號。調查失事原因的人員已到事故海域進行位置調查，並正對機場空中交通管制局、氣象氣候和地球物理局、三佛齊航空公司等進行調查。由於涉及的客機屬於波音生產，印尼國家運輸安全委員會亦已通知美國安全部門。

三佛齊航空是印尼國營航空公司嘉鲁達印尼航空（Garuda Indonesia）屬下公司，主要飛印尼國內航綫，亦有少量國際綫，外媒報導指今次失事的航班載有50多人，早前已有漁民打撈到疑似失事客機的殘骸。

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