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【2021新盤】啟德MONACO示範單位直擊　兩款間隔有片睇

iMTV＋ 15:28 2021/01/10

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踏入新一年，會德豐率先推盤，旗下位於啟德的MONACO，搶先開放示範單位。第一個單位參照第2B座28樓C室興建，是無改動示範單位，實用面積347平方呎，連22平方呎露台，是一房連開放式廚房間隔。一入門口，即見客飯廳，客飯廳間隔四正，方便擺放傢俬，而且設落地玻璃趟門通住露台，有助通風及採光。

開放式廚房位於客飯廳的角落，備有曲尺形工作枱，設有上下兩組白色廚櫃，方便住戶儲物及煮食。此外，廚房附送家電爐具，包括雪櫃、電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機等。睡房採用套房設計，間隔四正，且設落地大窗。浴室以白色為主調，感覺光猛乾淨，但浴室無窗，即俗稱的黑廁。

第二間單位參照第2B座28樓B室興建，是連傢俬裝修設計，實用面積480平方呎，連22平方呎露台，屬一房連梗廚間隔。客飯廳間隔四正，方便擺放傢俬，而且相連露台，增加採光度，有助通風。 即使擺放一張雙人梳化、電視櫃及餐桌後，客飯廳仍然闊落。

單位採用梗廚設計，非近年市場主流提供的開放式設計，有效阻隔煮食時產生的油煙，而且設有窗，有利空氣流通。設計師將部分客飯廳的樓面，改成衣帽間，方便戶主打扮，同時又以趟門分隔睡房與衣帽間。睡房間隔四正，易放置寢具。浴室設有淋浴間，但無窗，即俗稱黑廁設計。

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撰文 : 黄卓賢

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