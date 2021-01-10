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【比特幣】比特幣突破4萬美元關口 著名投資者Bill Miller指價格愈高風險愈細

股樓投資 15:14 2021/01/10

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比特幣本周再突破4萬美元，自去年9月以來上升逾兩倍，市場熱議比特幣到底是否值得追入，著名美國投資者Bill Miller就認為，比特幣價格升得愈高，風險就愈低。

一般人想法是資產價格愈高，下跌風險愈大，不過Biller Miller指出，比特幣與大多數股票的情況相反，正處於採用周期的早期，比特幣現時每年供應增長不到2%，需求比供應增長速度遠高，因此比特幣有機會走得更高。

Bill Miller預期，在未來12至18個月內，價格可能出現50%至100%的增長，向上的機會大於向下。不過，他提醒大家加密貨幣即使有愈來愈多機構投資者參與，價格波動不會在短期內消息。

 

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撰文 : 謝克迪,CFA

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