台積電新一年首周急升 市值壓巴郡一度超越阿里

除了Tesla(美:TSLA), 另一隻近期走勢凌厲而大受追捧的美股，非全球晶片巨頭台積電(美:TSM)莫屬。其美國上市的預託證券(ADR)在新一年首周急升,周四(7日)當日市值一度壓過阿里巴巴(美:BABA)。周五阿里反彈4%,令回落2.2%的台積電最新錄6155億美元市值，再次落後阿里的6390億美元，惟差距僅200億美元。同時，台積電市值目前亦高於另一主要美股巴郡(美:BRK/A)的5503億美元。

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推動台積電炒上的原因有數個。業績方面，集團近月公布12月收入達1173億元新台幣，較去年同期上升13%。以全年計，台積電收入按年上升25%至13300億元新台幣，連續11年新高。

股價另一動力來自憧憬訂單增加。市值美國晶片同業英特爾 (美:INTC)正和台積電和三星洽商，向兩者外判晶片代工生產工作。消息指，台積電今年第四季，會為對方試產4納米晶片，並於明年起實現大量生產，估計有關產品最快於2023年推出市場。

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