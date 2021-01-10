【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普

▲ 多名共和黨人去信拜登，促請拜登阻止眾議院就國會暴亂事件彈劾特朗普。

美國國會暴亂事件引起譁然，美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓。眾議院議長佩洛西等民主黨人就國會暴亂事件，最快周一（11日）發起彈劾特朗普。美媒報道，多名共和黨人去信美國候任總統拜登，促請拜登阻止眾議院就國會暴亂事件彈劾特朗普。

【國會暴亂】最快周一啟動彈劾特朗普 眾議院已草擬議案 【下一頁】

【國會暴亂】舉撐警旗未獲優待 侵粉撐警變反警 【下一頁】

美媒報道，民主黨眾議員已草擬彈劾特朗普（Donald Trump）的草案，最快可於周三（13日）表決。報道指，彈劾草案獲得超過200名眾議員支持。佩洛西（Nancy Pelosi）早前更表明，如特朗普不辭職的話，眾議院將繼續推進彈劾程序。

如眾議院正式啟動彈劾程序，特朗普料成為史上首位兩度遭到彈劾的美國總統。屬共和黨的科羅拉多州眾議員巴克（Ken Buck）主導下，眾議院多名共和黨人上周六（9日）去信拜登（Joe Biden），要求拜登阻止佩洛西等人啟動彈劾程序。

多名共和黨眾議員於信中表示，如眾議院再次彈劾特朗普，將無助於國家團結。他們表示，基於療癒國家及忠於憲法的精神，促請拜登要求佩洛西停止於眾議院發動彈劾特朗普的程序。

責任編輯：鄭錦玲