【長租公寓】央行支持房企入場 SOHO創辦人潘石屹指長租公寓是「龐氏騙局」？

SOHO中國 （00410） 創辦人潘石屹不時語出驚人，最近他指直指「長租公寓」是龐氏騙局，在現在的金融環境及稅收政策下，行內人不是騙子就是傻子。

他解釋，在5年前也研究過類似的商業模式，才得到以上結論。騙子沒想過長遠發展，只要騙到錢就可以，傻子則是不理解行情，辦公室出租回報率超過3%，公寓的回報率1%，銀行貸款利率4至5厘。如果潘的數字屬實，從銀行以4至5%的成本借貸，建房再租出去，靠租金（1%）覆蓋成本，租金沒法支付利息成本，因此潘石屹認為是龐氏騙局。

上月內地長租公寓平台蛋殼公寓便出現「爆雷」，似乎引證潘石屹的說法。不過，近日已經有不少內房企業進軍公寓，萬科企業 （02202） 指，長租公寓是解決居住問題的重要方式，因此堅定不移推動公寓業務；龍湖集團 （00960） 現時長租金寓品牌已有近8萬間；A股華發股份（600325）近日近發債50億元人民幣，其中一部分發展住房租賃項目。

人行月初提及2021年工作部署，其中一項便是「完善金融支持住房租賃政策體系」。在政府及企業支持下，長租公寓到底是趨勢還是騙局？

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