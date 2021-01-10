傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況

長者八達通2元乘車優惠被濫用的情況近年漸受關注。本地傳媒引述消息指，傳勞工及福利局下周公布防止濫用措施，包括未來或要求65歲以上長者若享用2元乘車優惠，需持有個人八達通。

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2元乘車優惠2012年推出，較早前，港府表示檢討計劃時發現異常，根據2018年之前數據計算，全港約有127萬名長者，卻有360萬張長者八達通。每年增長約5萬名長者，但長者八達通每年增約30萬張，認為有濫用之嫌。截至前年補貼車費開支為13億元, 遠高於措施推出時的2億元。

而由2017至2019年，運輸署揭發339宗濫用車費優惠個案，雖然2019年個案急降至11宗，這其實和社運事件減少調查有關。至於港鐵，2017至2019年間亦提出54宗檢控個案。

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