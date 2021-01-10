  • 15°C
香港時間 : 2021110日 (日) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況

理財智慧 14:17 2021/01/10

分享：

長者八達通2元乘車優惠被濫用的情況近年漸受關注。本地傳媒引述消息指，傳勞工及福利局下周公布防止濫用措施，包括未來或要求65歲以上長者若享用2元乘車優惠，需持有個人八達通。

【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？  詳情請看[下一頁]

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元  詳情請看[下一頁]

2元乘車優惠2012年推出，較早前，港府表示檢討計劃時發現異常，根據2018年之前數據計算，全港約有127萬名長者，卻有360萬張長者八達通。每年增長約5萬名長者，但長者八達通每年增約30萬張，認為有濫用之嫌。截至前年補貼車費開支為13億元, 遠高於措施推出時的2億元。

而由2017至2019年，運輸署揭發339宗濫用車費優惠個案，雖然2019年個案急降至11宗，這其實和社運事件減少調查有關。至於港鐵，2017至2019年間亦提出54宗檢控個案。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

八達通

下一篇文章

【長租公寓】央行支持房企入場 SOHO創辦人潘石屹指長租公寓是「龐氏騙局」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」