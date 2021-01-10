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配合沙中綫工程 紅磡至旺角東站列車服務今日暫停

理財智慧 12:02 2021/01/10

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為配合沙中綫下東鐵綫過海段的新軌道接駁關鍵工程，港鐵東鐵綫旺角東站至紅磡站的列車服務今日將全日暫停。港鐵今日會在紅磡站至九龍塘站之間，提供免費接駁巴士服務。

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車費安排方面，乘客如由西鐵線車站往紅磡站，乘客不用付車費；西鐵線乘客由紅磡乘坐接駁巴士到九龍塘站，下車後再轉乘東鐵線，亦不會被扣車費。

港鐵又指，由於工程持續，除了今日，至10月的其中一個特定星期日，紅磡至旺角東站也會暫停列車服務，下次作出同樣安排的日期為2月21日。

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撰文 : 李尚毅

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