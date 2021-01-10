【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？

近日不單香港天氣寒冷，中國北方亦進入寒冬，北京跌至零下20度，創1966年以來最凍紀錄。近日內地網民反映其電動車開始出現問題。有比亞迪 （01211） 的車主表示，過去冬天60公里的電量跑30公里無問題，但今次開出13公里後，電量已跌至只有18公里，電動車充電時既不能開空調，甚至「充十多分鐘都沒有到1%」，較秋天90分鐘充滿比較相差極遠，另一位比亞迪車主表示，電量由9%直接跌到0%，結果要同事幫忙拖車回公司。

部分上市公司電動車品牌：

▲ Tesla

▲ 比亞迪（01211） ▼ 點擊圖片放大

其他品牌的電動車亦面對類似問題，有小鵬P7車主表示把車放到露天停車場，一個晚上就跌了15km的電量，有Tesla車主汽車門窗都被凍住沒辦法關門，駕駛時只能一手拉門一手開車，順便感受寒風的吹襲。

電動車在冬天不動的主要原因，是因為現時主流電池磷酸铁锂电池、镍钴锰三元电池、镍钴铝三元锂电池，在低溫下都會降低放電效率，甚至對電池造成不可逆轉的傷害，因為電量大幅縮水。在寒冬下電動車既要供暖又要開車，自然車程較以前「大縮水」。

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