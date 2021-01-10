  • 13°C
香港時間 : 2021110日 (日) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？

股樓投資 11:05 2021/01/10

分享：

近日不單香港天氣寒冷，中國北方亦進入寒冬，北京跌至零下20度，創1966年以來最凍紀錄。近日內地網民反映其電動車開始出現問題。有比亞迪 （01211） 的車主表示，過去冬天60公里的電量跑30公里無問題，但今次開出13公里後，電量已跌至只有18公里，電動車充電時既不能開空調，甚至「充十多分鐘都沒有到1%」，較秋天90分鐘充滿比較相差極遠，另一位比亞迪車主表示，電量由9%直接跌到0%，結果要同事幫忙拖車回公司。

部分上市公司電動車品牌：

  • Tesla
    比亞迪（01211）
    • 點擊圖片放大

其他品牌的電動車亦面對類似問題，有小鵬P7車主表示把車放到露天停車場，一個晚上就跌了15km的電量，有Tesla車主汽車門窗都被凍住沒辦法關門，駕駛時只能一手拉門一手開車，順便感受寒風的吹襲。

電動車在冬天不動的主要原因，是因為現時主流電池磷酸铁锂电池、镍钴锰三元电池、镍钴铝三元锂电池，在低溫下都會降低放電效率，甚至對電池造成不可逆轉的傷害，因為電量大幅縮水。在寒冬下電動車既要供暖又要開車，自然車程較以前「大縮水」。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪,CFA

汽車 電動車 香港 中國 北京 Tesla

下一篇文章

【北水動向】北水洶湧而至中美於港股角力 中資電訊股成主要戰場？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價