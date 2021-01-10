【北水動向】北水洶湧而至中美於港股角力 中資電訊股成主要戰場？

本周恒指升超過600點，其中功臣自然少不了北水。根據港交所數據，經港股通南向流入港股的金額於周五（8日）達到134.6億元，連續5個交易日流入過100億元，創下歷史紀錄。其中港股通（滬）成交額為395.6億元、港股通（深）成交額271.3億元，南向交易總額達到666.8億元，同創歷史紀錄。

周五北水淨流入五強：

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中資電訊股在美資資金流出的同時，北水正在不停買入。中國移動 （00941） 成為最多北水青睞的股份，經滬港通及深港通南下的資金達到95.4億元及15.9億元，而科網藍籌騰訊控股 （00700） 合共流入11.5億元。另外，中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 亦錄得14.4億及14億元。此外，中芯國際 （00981） 亦錄得10.6億元的淨流入。

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