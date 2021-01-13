  • 16°C
香港時間 : 2021113日 (三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無懼虛擬銀行挑戰 UA亞洲聯合財務下半年網上貸款申請量增五成

Hot Talk 15:20 2021/01/13

分享：

UA下半年整體網上貸款申請量上升約5成，生意額已恢復至疫情前水平。

新鴻基公司（00086）旗下的UA亞洲聯合財務董事總經理及行政總裁長原彰弘表示，面對虛擬銀行提供借貸服務等挑戰，半年以來整體網上貸款申請量未受影響，反應熱烈，下半年整體網上貸款申請量上升約5成，生意額已恢復至疫情前水平。

許正宇指政府將從三方面推動金融科技，詳情可見﹕【下一頁】

長原彰弘指，儘管現時虛擬銀行為UA主要競爭者之一，但UA在私人借貸市場一直是行內先驅者，2000年時，UA為首間提供網上貸款服務的公司，UA亦為全港首間設立拓展金融科技部門的私貸公司，並是今年首間貸款批核中能夠認證新版香港身份證的私貸公司。

私人借貸的「人情味」

長原彰弘續指，虛擬銀行、網上貸款雖然手續方便快捷，在網絡世界能夠吸納大量客戶，但UA有不少「回頭客」在借貸時，剛開始時使用網上貸款，其後反而轉到實體分店。他解釋，因為客戶在借貸時，往往會有向職員訴苦、聊天等實體需求，而UA在香港擁有48間分行，在香港市場擁有較長歷史，因此在實體業務上擁有優勢。

被問到會否考慮在線上借貸時，令用戶可以與職員透過視像溝通，長原彰弘坦言，用視像對話溝通，雙方之間的交流仍然「隔左一層」，並指擬同步發展公司的線上和實體業務。

相關文章﹕

【銀行股】金管局：疫情及經濟前景不確定性高　續影響港銀貸款質素及盈利

【金融科技監管】騰訊旗下「微粒貸」下調貸款額度 30萬降至20萬元

【金融科技】余偉文：香港銀行業面臨三大轉型 金融科技處亞洲領導地位

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

虛擬銀行 借貸 新鴻基公司（00086） 網上貸款 金融

上一篇文章

【華晨危機】上交所公開譴責華晨集團　華晨﹕將按要求積極整改（第二版）

下一篇文章

【美國制裁】Global X ETFs：愈來愈多美國投資者了解中資股潛力　禁令影響有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求