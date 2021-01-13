無懼虛擬銀行挑戰 UA亞洲聯合財務下半年網上貸款申請量增五成

▲ UA下半年整體網上貸款申請量上升約5成，生意額已恢復至疫情前水平。

新鴻基公司（00086）旗下的UA亞洲聯合財務董事總經理及行政總裁長原彰弘表示，面對虛擬銀行提供借貸服務等挑戰，半年以來整體網上貸款申請量未受影響，反應熱烈，下半年整體網上貸款申請量上升約5成，生意額已恢復至疫情前水平。

許正宇指政府將從三方面推動金融科技，詳情可見﹕【下一頁】

長原彰弘指，儘管現時虛擬銀行為UA主要競爭者之一，但UA在私人借貸市場一直是行內先驅者，2000年時，UA為首間提供網上貸款服務的公司，UA亦為全港首間設立拓展金融科技部門的私貸公司，並是今年首間貸款批核中能夠認證新版香港身份證的私貸公司。

私人借貸的「人情味」

長原彰弘續指，虛擬銀行、網上貸款雖然手續方便快捷，在網絡世界能夠吸納大量客戶，但UA有不少「回頭客」在借貸時，剛開始時使用網上貸款，其後反而轉到實體分店。他解釋，因為客戶在借貸時，往往會有向職員訴苦、聊天等實體需求，而UA在香港擁有48間分行，在香港市場擁有較長歷史，因此在實體業務上擁有優勢。

被問到會否考慮在線上借貸時，令用戶可以與職員透過視像溝通，長原彰弘坦言，用視像對話溝通，雙方之間的交流仍然「隔左一層」，並指擬同步發展公司的線上和實體業務。

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編輯﹕賴奕羚