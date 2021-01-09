【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？

▲ 李書福的首款吉利座駕據報為吉利豪情。

環球車股大爆發，吉利 （00175） 周五急升近兩成，股價突破30元，最新市值達到3264億元。市場追捧電動車概念股，吉利近期頻頻有消息釋出，有消息指百度（美：BIDU）計劃成立智能電動車公司，由百度負責軟件、吉利負責生產。另外內媒報道，吉利與平治母企戴姆勒（Daimler）合資Smart，將於明年推出首款電動SUV。

吉利破頂升兩成，券商鬥牛看逾50元，花旗認為其將為Tesla Model 3的真對手，詳情請按【下一頁】

吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場，由戴姆勒設計，吉利負責開發，詳情請按【下一頁】

創辦於1997年的吉利為中國首家民營車企，現已為內地領軍汽車品牌。吉利旗下擁有吉利、領克、富豪（Volvo）、Polestar、蓮花等汽車品牌，創辦人李書福的座駕也一直為眾人焦點。

據內媒報道，90年代李書福在造車之前，開的是一輛價值逾百萬元的平治（Mercedes-Benz）。李書福之前曾經做過照相館、冰箱、摩托車等生意，其後萌生造車的想法，沒有任何經驗的李書福將自己的平治交給技術人員拆了進行研究。

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李書福得出「汽車就是四個輪子、一個發動機加兩張沙發」的結論，並設計出吉利首款車型「吉利一號」，該款汽車外形模仿平治，底盤卻參照紅旗轎車。

不過吉利真正量產的首款車型為1998年推出的吉利豪情，李書福為該款車型的首席工程師，豪情也是他首款吉利座駕。有傳聞指，李書福的豪情座駕是司機從經銷商處匿名購買，此後便形成不成文規定，吉利高層的用車都要從經銷商手上購買。

吉利此後陸續推出更多車型，李書福據報也曾經開過美人豹、自由艦、遠景、帝豪EC7及EC8。

吉利在2010年收購富豪，據媒體2018年報道，李書福當時的座駕已經轉為Volvo S90，有三座、四座兩款，為主打乘車體驗的豪華汽車。

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編輯：陳健婷