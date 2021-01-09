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【人工智能】AI分析劇本內容　幾秒分級辨認限制級電影

科技 18:31 2021/01/09

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美國南加州大學維特比工程學院訊號分析與解釋實驗室（SAIL）近日就推出一款AI工具，可透過自然語言處理技術幫助人員將分級電影。

一般進行電影分級的工作都須由相關人員手動完成，不過美國南加州大學維特比工程學院（USC Viterbi School of Engineering）訊號分析與解釋實驗室（SAIL）近日就推出一款AI工具，可透過自然語言處理技術幫助人員將分級電影。

有關研究人員指，團隊構建神經網路機器學習模型，用了 992 份、非牟利組織 Common Media 提供的電影劇本訓練模型，令其學會辨識暴力、色情、血腥等場面。目前該AI工具可在單場景拍攝前，根據劇本內容，短短幾秒鐘內得出評分結果。

而當中的運作就是，在所有劇本輸入模型後，神經網路透過掃描內容取得情感和語義，並分類句子和片語，根據暴力、色情、血腥三個指標分為：具積極的、具消極的、具攻擊性的成分，以及其他描述，最後根據整個劇本的語言和情感表達，輸出分級結果。

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幾秒鐘得知結果　避免耗時重拍

現時在美國，每部電影上映前都要經過美國電影協會審查，根據影片的性愛、暴力、吸毒、過分血腥等內容分等級來限制觀眾群，同時決定能否在電影院上映。

而對電影業界而言，最致命的是收到協會的 NC-17 等級。美國電影分級為 G、PG、PG-13、R 和 NC-17 五級。NC-17 屬於最高限制級，意味著禁止未成年人觀看，也禁止在電影院上映。

若不希望影響票房及正常上映，工作室便需重新進行大量剪輯、拍攝等，直到內容符合一般分級。過程耗時，並且會花上大量資金。而該AI工具就可在單場景拍攝前根據劇本內容，短短幾秒鐘內得出評分結果。

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責任編輯：張寶燕

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