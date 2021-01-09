【國會暴亂】舉撐警旗未獲優待 侵粉撐警變反警

美國國會流血騷亂，參與的示威者大多立場右翼，反對非裔維權運動，在維權運動中支持警察一方。惟國會衝突期間，有示威者高舉撐警旗，闖進國會時仍遭國會警阻止，更有示威者被槍殺，右翼特朗普支持者對警方的支持因而減弱。

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國會衝突的示威者，部分人手持撐警旗，亦有人身穿警員性命悠關（Blue Lives Matter）上衣，對於國會警員阻止他們闖入，示威者感到不能接受，高呼警員是叛徒，對警方舉中指。

美國保守派及極右翼人士，一直反對削減警隊開支，特朗普在警隊支持度也高，但在國會衝突中，被視作自己人的警員，反過來對付示威者，令保守派感不滿。

保守派對警方觀感轉差，右翼論壇隨即湧現反警聲音，稱警方不是自己人，警員只支持出糧給他們的人。

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有警察科學專家指出，這種反差或令未來的示威更加激烈，這群過去爭相與警合照、握手的人，或變得對警方有敵意，呼籲警隊加倍小心。

國會示威者不滿警方阻撓，不過美國社會有不少聲音指出，警方對國會外右翼示威者的態度，已明顯較對付去年白宮外示威的非裔性命悠關（Black Lives Matter，簡稱BLM）運動支持者來得軟。

當時白宮外的BLM示威者未有衝擊白宮下，卻遭警方以胡椒噴霧、催淚彈及橡膠彈招呼；相反，國會示威者遇到的阻力相對低，竟成功闖入國會，警方明顯較鬆手，候任總統拜登亦批評做法雙重標準，不能接受。

責任編輯：林建忠