  • 12°C
香港時間 : 2021109日 (六) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股Twitter】永久中止特朗普帳號　Twitter失去重要流量 有幾傷？

股樓投資 17:05 2021/01/09

分享：

因國會暴力事件，美國總統特朗普（Donald Trump）成眾矢之的，社交平台紛紛採取封殺行動，以防他再次發布煽動性言論。

【新冠疫情】日本疫情惡化連續創新高　京都大阪促頒布緊急狀態，請看【見下頁

其中，Twitter再宣布永久中止特朗普的個人帳號。及後，特朗普指責Twitter沒有言論自由，更聲稱會考慮建立自己的社交平台。

不過，有分析指Twitter移動特朗普的帳號，本身也付出了不菲的代價。須知道，特朗普帳號的追隨者多達8,800萬人，以2020年第三季的數據算，相當於Twitter可貨幣化日活躍用戶總數的48%。

【圍攻特朗普】封殺侵粉極右激進言論　社交平台Parler遭Google下架，請看【見下頁

相比之下，特朗普在Facebook平台的讚好人數為3,300萬人，相當於Facebook日活躍用戶數的2%。

事實上，自國會確認拜登（Joe Biden）勝選後，Twitter股價已經疲軟，年初至今下跌4.9%，相信未來公司公布的活躍用戶數及使用量，將有不同程度的下跌。

【延伸閱讀】美股Tesla：股價連升11個交易日　逼近900美元 最淡分析員認錯，請看【見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

美國 Twitter 特朗普 美股

下一篇文章

【新冠疫情】日本疫情惡化連續創新高　京都大阪促頒布緊急狀態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風