【美股Twitter】永久中止特朗普帳號　Twitter失去重要流量 有幾傷？

因國會暴力事件，美國總統特朗普（Donald Trump）成眾矢之的，社交平台紛紛採取封殺行動，以防他再次發布煽動性言論。

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其中，Twitter再宣布永久中止特朗普的個人帳號。及後，特朗普指責Twitter沒有言論自由，更聲稱會考慮建立自己的社交平台。

不過，有分析指Twitter移動特朗普的帳號，本身也付出了不菲的代價。須知道，特朗普帳號的追隨者多達8,800萬人，以2020年第三季的數據算，相當於Twitter可貨幣化日活躍用戶總數的48%。

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相比之下，特朗普在Facebook平台的讚好人數為3,300萬人，相當於Facebook日活躍用戶數的2%。

事實上，自國會確認拜登（Joe Biden）勝選後，Twitter股價已經疲軟，年初至今下跌4.9%，相信未來公司公布的活躍用戶數及使用量，將有不同程度的下跌。

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記者：林衛