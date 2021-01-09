蘋果將有5大新服務？分析師預測有Maps+結合汽車系統、股票升級版

▲ 外媒《MacRumors》引述創投基金Loup Ventures的分析師預測，蘋果未來還有5大「新服務」面世，並與與硬件高度整合，強化優勢。

蘋果近年積極推出訂閱服務，並持續透過Apple Music、iCloud、Apple TV等項目提高收益，據外媒《MacRumors》引述創投基金Loup Ventures的分析師預測，指綜觀當前蘋果的佈局，未來還有5大「新服務」面世。並且強調蘋果任何新服務都會與硬件高度整合，藉此打造其他平台無法匹敵的產品，強化優勢。

報道指，熱門項目Podcast會是蘋果觸及之處，可能在 Apple Music 服務內加入「Podcast+」，提供一系列獨家節目，強化 Apple Music 的吸引力。 事實上，蘋果早就展露對於 Podcast 內容的興趣，甚至有搶在亞馬遜與製作公司 Wondery 收購的傳聞。

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而蘋果目前透過 Apple Card、Apple Pay 打入金融市場，下一項目標可能是股票。分析師認為，蘋果可能推出「Stock+」，提供進階交易服務、AI 機器人等工具。

還有首度針對生產力所推出的產品：付費版郵件，給予更多自動 AI 輔助、收件管理等功能。

此外，Loup Ventures 指將有Maps+，結合 Apple Car 汽車系統發表，提供完整的道路導航服務；以及Health+透過一系列數據收集，主打更多醫療、健康的數據輔助。

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責任編輯：張寶燕