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【藍籌股王】藥明生物大股東近1年狂套逾340億 主席接連減持 無礙股價創新高

當炒股 15:38 2021/01/09

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藥明生物大股東近1年五度減持，合共套現逾340億元。

藥明生物 （02269） 近1年股價升勢如虹、節節攀升，2020年以213%升幅冠絕藍籌。惟據聯交所股權披露及本網統計，藥明生物股價不斷攀升的同時，主要股東、由創辦人李革控制的Biologics Holdings近1年五度減持，累計套現340.6億元。

Biologics Holdings在去年1月14日以每股96.05元配售6080萬股，套現58.4億元；其後在4月、5月分別以每股96.8元、127.18元，配售4800萬、6000萬股，合共套現122.8億元。未足半年，Biologic Holdings再在去年9月4日，以每股185元配售約3299.7萬股，套現61億元。

主席近1年有24個交易日在場內沽貨

藥名生物去年11月宣佈股份拆細，每1股拆細為3股。踏入新年後，公司在本周再披露Biologics Holdings配售1.02億股，每股價格96.5元，涉資98.43億元；Biologics Holdings的持股由去年初的40.17%降至20.64%。

藥明生物主要股東減持2.5%，套現98億元，詳情請按【下一頁】

值得留意是，不單Biologics Holdings通過配售減持，藥名生物主席李革近1年有24個交易日在場內沽貨，累計套現7.7億元。李革對藥明生物的最新持股為23.14%。即使主要股東、主席持續減持，仍無礙藥明生物股價屢創新高，該股在周一高見104.8元，市值達到3878億元。

投資界：藥明生物具高度確定性

大正資本（Chartwell Capital）高級研究員吳永泰認為，不同於傳統公司股東配股對股價造成壓力，生物科技公司勢頭正盛，股東折讓配股反而為投資者提供入場的「黃金機會」。生物科技領域因疫情受惠，內地醫保談判後利淡因素也基本消除，相關公司依然是投資者的長線投資偏好。

吳永泰續指，藥明生物比生物科技股要「再好少少」。藥明生物作為醫藥研發外包公司，不會有研發失敗的風險，市場預期其未來2至3年收入增長可維持40%至50%，加上其盈利性高，未來盈利潛力已在未完成訂單上反映。他又表示，藥明生物沒有政策風險，且不受中美角力影響，在現時的市場環境下，是一家具高度確定性的投資標的，而受投資者熱捧。不過，藥明生物現時的估值已屬偏高。

藥明生物成2020藍籌股王，一文看清恒指贏家輸家，詳情請按【下一頁】

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記者：陳健婷

 

 

香港股票 生物科技股 藥明生物（02269） 藍籌股 配售 配股 減持

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