【國會暴亂】最快周一啟動彈劾特朗普 眾議院已草擬議案

美國國會山莊的死亡衝突，與總統特朗普（Donald Trump）的明示暗示鼓動脫不了關係，受政界強烈抨擊，要求他下台的聲音強烈。民主黨把持的眾議院，據報已草擬好彈劾議案，最快周一正式發動彈劾。

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美國傳媒取得彈劾議案草稿，議案指特朗普嚴重威脅美國政府安全，危害民主體制的完整，指摘特朗普干預和平的權力交接，損害政府分支間的相互協調。

彈劾議案直言，特朗普辜負人們對總統的信任，他的行為顯示他若繼續留任，將繼續危害國安、民主及憲法，應該被彈劾。

議案由3名民主黨眾議員草擬，獲至少150名議員支持，據報周一會正式啟動彈劾程序，最快周三表決。眾議院今次彈劾，令特朗普成為史上首位兩度被彈劾的美國總統。不過議案能否過參議院仍然未知。

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白宮發聲明回應指，特朗普在1月20日便會離任，形容彈劾行動有政治動機（politically motivated），只會造成更多分化，又引述特朗普在國會衝突後的聲明指，國家需要團結和療傷。

責任編輯：林建忠