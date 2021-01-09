【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨

美國總統特朗普（Donald Trump）下令中國三大電訊股中國移動（00941）、中國聯通（00762）和中國電信（00728）從紐約交易所除牌，觸發三隻電訊股暴挫。

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事實上，美國還將一批被指由軍方控制的中資股納入投資「黑名單」，包括中海油（00883）、中芯國際（00981）、中國建築（03311）等。

剛剛更傳出要將騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）納入投資「黑名單」之內，又一度刺激投資者神經，兩股上周四（7日）遭一輪拋售。但值得注意是，外資沽出這些股份的同時，來自國內的資金卻老實不客氣，實行人棄我取。

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根據港股通的數據，北水以破紀錄的規模南下執平貨，過去一周（由1月4至8日）便有700億元人民幣經過港股通來掃貨。

被外資急於沽出的電訊股自然是主角。中移動一周合共錄得214.9億元的淨買入，簡直誇張，規模相當於平時市場整體的流量。而聯通及中電信亦有19.4億元及14億元流入。

究其原因，外資沽貨並不影響電訊公司的基本營運及基本面，以中移動為例，公司由2015年度起，每年派發3元或以上的股息，照理事件不會影響公司現金流和派息政策，現價相當於派7厘息，確實有吸引力。電訊股之外，中芯和騰訊也獲北水追捧，一周分別錄得61.4億元及136.4億元淨買入，反映國內資金仍然求股若渴。

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記者：林衛