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【機迷熱話】新版任天堂Switch「Aula」　主機規格曝光

科技 14:54 2021/01/09

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最新有清息指另一遊戲界巨頭任天堂（Nintendo），將在今年推出新主機搶攻市場！

Sony及微軟（Microsoft）去年公布次世代主機後，一眾機遊的反應熱烈，最新更有清息指另一遊戲界巨頭任天堂（Nintendo），將在今年推出新主機搶攻市場！

綜合報道，有外國知名黑客兼爆料達人「SciresM」發現，新版本的任天堂Switch 代號為Aula，將採用Nvidia 特規處理器「Mariko SoC」。

至於早前傳出新版Switch將使用 4K 屏幕，甚至會採用 Mini LED 的消息，爆料達人就表示不確定，但推測會在硬件上支援 4K，即是支援外接4K屏幕，而非主機搭載4K屏幕；以及是搭載OLED屏幕而非Mini LED，但解像度就仍未清楚。

新版Switch還將有更好的散熱能力及電池壽命，整個擴展底座都會採用新設計。

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爆料達人另推測，此新主機定位應與 PS4、PS4 Pro 相似，大部分遊戲應該都能透過新機型獲得更強化的視覺效果。不過目前還沒有任何官方公布的消息，市場預期可能會在今年3至4月推出。

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責任編輯：張寶燕

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