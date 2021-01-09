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【國會暴亂】保守派平台Parler遭下架 CEO轟大科企獨裁專制

環球社會熱點 13:46 2021/01/09

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國會流血衝突後，矽谷科企出手，繼特朗普（Donald Trump）Twitter帳戶被封鎖，保守派集中地、新興社交平台Parler也成針對目標，Google已將Parler從Play Store下架，蘋果（Apple）也向Parler發通牒，要求公司提交如何限制極端言論的計劃書，否則會被下架。Parler強調不會屈服，轟大科企獨裁，痛恨言論自由。

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【國會暴亂】有號召武裝衝擊國會 Twitter永久封特朗普帳戶防煽動【下一頁】

Parler遭受下架威脅後，行政總裁John Matze在平台發帖文，稱不會向壟斷者屈服。他否認指控，聲稱平台一直有針對暴力及違法活動執行規定，強調不會向有政治偏見的公司妥協，又指專制獨裁才討厭言論自由。

Apple周五向Parler管理層發通牒，通牒內容已經流出。Apple稱近期收到大量投訴，指有人透過Parler策劃及組織國會衝擊事件，強調事件造成多人死亡、大量人受傷以及財物損壞。

Apple指，Parler似乎繼續被用於策劃更多非法及危險的活動，促Parler在24小時內提交計劃書，改善有關問題，否則會將程式從App Store下架。

【國會暴亂】Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束【下一頁】

Google則發聲明，強調公司一直有要求開發者訂立制約政策，並貫徹執行，防止有害內容，如煽動暴力的內容散播，以保護用戶。Google稱規定獲一眾開發者同意，而公司近月一直提醒Parler有關規定，但平台上繼續出現煽動暴力內容，考慮到社會出現急切安全威脅，決定將之下架，直至問題被解決。

責任編輯：林建忠

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