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【中小企教室】微軟 Teams 動態檢視模式　發言者更突出

科技 13:41 2021/01/09

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微軟的視像會議工具Microsoft Teams增加了新功能「動態檢視模式 Dynamic View」預覽，可以讓會議上的發言人及展示內容更突出。

視像會議工具成為疫情新常態下，企業較常需要用到的軟件，幫助促進員工之間的協作與召開線上會議，維持生產力。據外媒《The Verge》報道，微軟的視像會議工具Microsoft Teams增加了新功能「動態檢視模式 Dynamic View」預覽，可以讓會議上的發言人及展示內容更突出。

報道指，透過該動態檢視模式 Dynamic View效果，能將展示頁面、發言人的視窗欄自動放大，會議上其他人視窗欄就會縮小。有別於以往只會將展示內容放大，但就難以看到發言人面部表情的情況。

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而使用者也可以選用其他介面，例如是手動釘選展示的頁面或其他指定的會議成員視窗欄，避免系統不停切換。另外，Microsoft Teams上的舉手提示亦會變得更明顯，方便其他會議成員隨時要求發言。

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責任編輯：張寶燕

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