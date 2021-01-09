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【小米之家】小米今日「千店同開」創新紀錄 盧偉冰：未來全國或開上萬家

新經濟追蹤 12:56 2021/01/09

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小米今日有1003家門店同時開業，創下新紀錄。

小米 （01810） 開啟新零售佈局新版圖，1003家小米之家在今日（1月9日）同時開業，新開門店遍及全國30個省，覆蓋270個縣市，刷新小米之家的開店速度，同時也創造了單日門店新增數量超一千個的新紀錄。小米表示，「千店同開」在規模和數量上都開創了新經濟品牌在零售行業先例，也標誌著小米新零售進入全新的發展階段。

小米集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在2020年底的Redmi Note9發佈會上曾表示，「未來一年，讓每個縣城都有小米之家，讓每個米粉身邊都有小米之家。」該目標也是小米中國區面向未來新10年要完成的首個目標。

盧偉冰分享「千店同開」盛況

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盧偉冰昨日發表公開信表示，「千店同開正是兌現承諾的一小步，未來我們很有可能在全國開設上萬家。小米之家無論從規模上還是數量上，都將真正意義上成為超一線品牌。」他又指，「千店同開只是起點，小米空白縣是我們的下一個目標。」

小米之家誕生於2016年，在2017年小米集團創始人、董事長雷軍表示未來三年計劃開1000家小米之家，2020年12月第1000家小米之家成都萬象城旗艦店的落成，標誌著雷軍三年計劃的完成。

小米周二創上市新高後股價回吐，近3個交易日累跌9.5%，最新市值8047億元。

小米11開賣5分鐘已賣出35萬部，銷售額破15億元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

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