【國會暴亂】Google下架社交媒體Parler 蘋果下24小時通牒否則下架

▲ 蘋果據報向Parler發信，收到大量投訴稱有人利用Parler計劃非法活動，要求公司24小時內更新審核政策，否則會將App下架。

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者因不滿大選結果，周三衝入國會大樓引發暴亂。不少特朗普支持者因不滿主流社交平台限制，建議轉用Parler等新興平台。不過，Google（美：GOOG）最新宣佈將Parler從Play Store下架，蘋果（美：APPL）據報也考慮跟進。

Google在一份聲明中表示，為保護用戶的安全，Google Play要求應用程式（apps）設有審核政策，包括移除煽動暴力的文章。Google在過去數月也一直提醒Parler相關政策，但Parler持續出現煽動暴力的文章，應用程式或需時移除相關內容，但鑒於目前持續且緊急的公共安全威脅，決定將Parler從Play Store下架，直至其解決相關問題。

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另外外媒BuzzFeed引述蘋果向Parler高層發出的一份電子郵件表示，收到大量投訴稱有人利用Parler計劃和協調1月6日衝擊國會，未來Parler也可能被繼續用於計劃和協助進行非法及危險的活動。

蘋果要求Parler在24小時內更新內容審核政策，否則該應用程式將從App Store下架。

Parler首席執行官John Matze表示，會一直執行反對暴力及非法活動的政策，但不會向有政治動機的公司以及憎恨言論自由的獨裁主義者屈服。

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編輯：陳健婷