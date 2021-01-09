  • 12°C
香港時間 : 2021109日 (六) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】Google下架社交媒體Parler 蘋果下24小時通牒否則下架

Hot Talk 12:01 2021/01/09

分享：

蘋果據報向Parler發信，收到大量投訴稱有人利用Parler計劃非法活動，要求公司24小時內更新審核政策，否則會將App下架。

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者因不滿大選結果，周三衝入國會大樓引發暴亂。不少特朗普支持者因不滿主流社交平台限制，建議轉用Parler等新興平台。不過，Google（美：GOOG）最新宣佈將Parler從Play Store下架，蘋果（美：APPL）據報也考慮跟進。

Google在一份聲明中表示，為保護用戶的安全，Google Play要求應用程式（apps）設有審核政策，包括移除煽動暴力的文章。Google在過去數月也一直提醒Parler相關政策，但Parler持續出現煽動暴力的文章，應用程式或需時移除相關內容，但鑒於目前持續且緊急的公共安全威脅，決定將Parler從Play Store下架，直至其解決相關問題。

Twitter永久停用特朗普賬號，Facebook禁言特朗普至任期完結，詳情請按【下一頁】

另外外媒BuzzFeed引述蘋果向Parler高層發出的一份電子郵件表示，收到大量投訴稱有人利用Parler計劃和協調1月6日衝擊國會，未來Parler也可能被繼續用於計劃和協助進行非法及危險的活動。

蘋果要求Parler在24小時內更新內容審核政策，否則該應用程式將從App Store下架。

Parler首席執行官John Matze表示，會一直執行反對暴力及非法活動的政策，但不會向有政治動機的公司以及憎恨言論自由的獨裁主義者屈服。

相關文章：

【美國制裁】特朗普離職前禁令升級　傳要求美資11月沽清涉解放軍中資股

【Telsa】馬斯克暗諷Facebook處理特朗普影片失當　引發國會示威衝突

編輯：陳健婷

Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL） 特朗普 社交平台 Google Play App Store

上一篇文章

【小米之家】小米今日「千店同開」創新紀錄 盧偉冰：未來全國或開上萬家

下一篇文章

Twitter永久停用特朗普賬號 Facebook禁言至任期完結 特朗普：將建立自己的平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股
【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股
【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）
【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）
【林建名病逝】林建名因淋巴癌今日病逝 　林建岳： 深感悲痛（第二版）
【林建名病逝】林建名因淋巴癌今日病逝 　林建岳： 深感悲痛（第二版）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港高3.5%　夜期收市升45點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港高3.5%　夜期收市升45點（不斷更新）
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊