【封殺特朗普】Twitter宣布永久移除特朗普賬戶

▲ Twitter最新再發表公告永久封殺特朗普的賬戶。

美國大選2020的終章漫長，即將離任的美國總統特朗普（Donald Trump）支持者日前更因為不滿大選結果闖入國會，衝擊者與警方發生衝突，至今造成5人死亡。為了減低煽動暴力的風險，社交平台Twitter在事件爆發後曾封鎖特朗普帳戶12小時，不過特朗普在獲解封後發表兩則帖文後，Twitter最新再發表公告永久封殺特朗普的賬戶。

Twitter表示，永久封殺的決定是因為繼續特朗普在平台上發表煽動性言論，觸犯之前指假如再違反公民品德或者用暴力威脅，將永久刪除賬號的警告。

特朗普帳戶有超過3千3百萬追隨者，惟現在已經看不到任何相片和帖文，只剩下帳戶名字。

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此外，特朗普的親密盟友包括前國家安全顧問弗林、前競選團隊律師鮑威爾，亦因為違反Twitter的規定協調舉行有害的活動，同樣遭永久封鎖。

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責任編輯：張寶燕