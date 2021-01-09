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【國會暴亂】再有人號召武裝衝擊國會 Twitter永久鎖帳防特朗普煽動

環球社會熱點 11:55 2021/01/09

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【國會暴亂】再有人號召武裝衝擊國會 Twitter永久鎖帳防特朗普煽動

美國國會的流血衝突暫時平息，惟網上有聲音號召民眾再次衝擊國會。社交平台twitter嚴陣以待，決定永久封鎖特朗普的Twitter帳戶，公司指有人計劃在1月17日發起武裝示威，審視特朗普近期的帖文後，認為他有機會再鼓動暴力，故有此決定。

【國會暴亂】國會警隊一哥引咎辭職 被批布防失當【下一頁】

Twitter聲明指，行動是由於擔心特朗普近期的帖文被解讀為支持示威，又指已有人計劃在1月17日，發起武裝示威，再次衝擊國會大樓及州議會大樓，風聲已在流傳。

特朗普（Donald Trump）最近曾發帖文，讚揚支持者愛國，並稱不會出席拜登（Joe Biden）就職禮。

一度有8870多萬追隨者的特朗普Twitter帳戶，已遭停用，無法查看，所有照片、帖文遭刪除。特朗普其後使用總統專用帳戶@POTUS發文，炮轟Twitter滅聲，又稱未來或另起爐灶。

Twitter採取跟進行動，刪除帖文。公司稱，使用守則列明不得用其他帳戶迴避封鎖，但不會永久封鎖總統專用帳戶，不過會限制有關帳戶使用，並將之交予下一任政府。

【國會暴亂】特朗普或被起訴煽動暴亂 據報曾考慮特赦自己【下一頁】

責任編輯：林建忠

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