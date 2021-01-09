  • 11°C
香港時間 : 2021109日 (六) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter永久停用特朗普賬號 Facebook禁言至任期完結 特朗普：將建立自己的平台

Hot Talk 10:56 2021/01/09

分享：

Twitter宣佈，將永久停用特朗普的個人賬號。

美國社交網站Twitter（美：TWTR）宣佈，將永久停用美國總統特朗普（Donald Trump）的個人賬號。聲明稱，「在經過仔細審核近期特朗普賬號的帖文及相關問題後，特別是這些帖文在Twitter和其他地方如何被解讀後，由於擔心更多煽動暴力風險，我們已經永久停用了該賬號。」

特朗普賬號（@realDonaldTrump）最後一則帖文為宣佈他不會參加新任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮。再對上一則帖文則是關於特朗普的支持者，「7500萬美國愛國者投了票給我，美國優先，讓美國再次偉大，他們的巨大發聲將延伸至未來。他們不應該受到任何方式或形式的不尊重或不公平對待。」

Twitter表示，特朗普的最後兩則帖文須在整個國家更廣闊的背景下解讀，特朗普的聲明有機會被不同的受眾用於煽動暴力。目前在Twitter已無法搜尋到特朗普的個人賬號。

特朗普離職前禁令升級，傳要求美資11月沽清涉解放軍中資股，詳情請按【下一頁】

在當地時間1月7日，Facebook（美：FB）也表示將封禁特朗普的賬號，直至1月20日他的總統任期正式結束。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）發佈聲明稱，很明顯特朗普打算利用餘下任期破壞與當選總統拜登的權力交接，允許特朗普發佈內容的風險太大。

Twitter宣佈永久停用其賬號後，特朗普表示在不久的將來將建立自己的平台。

相關文章：

【美國大選】特朗普不會出席拜登總統就職典禮

【Telsa】馬斯克暗諷Facebook處理特朗普影片失當　引發國會示威衝突

編輯：陳健婷

特朗普 朱克伯格 Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR）

下一篇文章

【美股焦點】Tesla市值超越Facebook　成為第五大市值美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）
【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）
【恒指夜期】騰訊ADR較港高3.5%　夜期收市升45點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港高3.5%　夜期收市升45點（不斷更新）
【林建名病逝】林建名因淋巴癌今日病逝 　林建岳： 深感悲痛（第二版）
【林建名病逝】林建名因淋巴癌今日病逝 　林建岳： 深感悲痛（第二版）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股
【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股