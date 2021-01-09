Twitter永久停用特朗普賬號 Facebook禁言至任期完結 特朗普：將建立自己的平台

▲ Twitter宣佈，將永久停用特朗普的個人賬號。

美國社交網站Twitter（美：TWTR）宣佈，將永久停用美國總統特朗普（Donald Trump）的個人賬號。聲明稱，「在經過仔細審核近期特朗普賬號的帖文及相關問題後，特別是這些帖文在Twitter和其他地方如何被解讀後，由於擔心更多煽動暴力風險，我們已經永久停用了該賬號。」

特朗普賬號（@realDonaldTrump）最後一則帖文為宣佈他不會參加新任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮。再對上一則帖文則是關於特朗普的支持者，「7500萬美國愛國者投了票給我，美國優先，讓美國再次偉大，他們的巨大發聲將延伸至未來。他們不應該受到任何方式或形式的不尊重或不公平對待。」

Twitter表示，特朗普的最後兩則帖文須在整個國家更廣闊的背景下解讀，特朗普的聲明有機會被不同的受眾用於煽動暴力。目前在Twitter已無法搜尋到特朗普的個人賬號。

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在當地時間1月7日，Facebook（美：FB）也表示將封禁特朗普的賬號，直至1月20日他的總統任期正式結束。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）發佈聲明稱，很明顯特朗普打算利用餘下任期破壞與當選總統拜登的權力交接，允許特朗普發佈內容的風險太大。

Twitter宣佈永久停用其賬號後，特朗普表示在不久的將來將建立自己的平台。

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編輯：陳健婷