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【美股收市】憧憬拜登加碼谷經濟 美股3大指數再創新高　

股市 05:16 2021/01/09

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美國民主黨奪得參眾兩院控制權，市場憧憬候任總統拜登就職後，將會推出更多刺激措施，涉數萬億美元，在「藍色浪潮」推動下，美股3大指數周五續創新高。
道指收報31097點，升56點；標指收報3824點，升20點；納指報13201點，升134點或1%。全周計，道指、標指、納指分別累升1.6%、1.8%、2.4%。

道指走勢反覆向上，中段一度回吐247點，其後拜登表示將與參眾兩院磋商大型新紓困計劃，規模涉及數萬億美元，消息刺激道指收市倒升。可口可樂股價抽升2.24%，為表現最強道指成份股。

電動車製造商特斯拉(Tesla)續破頂，升7.84%，報880.02美元，市值首次突破8000億美元，超越Facebook (fb)成為美國市值第五大的公司。亞馬遜漲0.65%；蘋果公司和Netflix分別升0.86%和0.3%。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，新冠疫苗陸續接種，有助降低經濟面臨的下行空間，今年經濟將恢復至疫情爆發之前的水平。

市場避險情緒降溫，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)再闖新高，周五首破4.1萬美元水平，一度高見41962美元。國際油價連漲四日，創11個月新高，布蘭特期油收市漲3%，報55.99美元；紐約期油收報52.24美元，漲2.8%。

美元走強 ，美滙指數尾段漲0.26%，報90.06。金價大幅下跌，紐約2月期金收市急挫78.2美元或4.1%，報1835.4美元 ; 本周累計跌近108美元，跌幅相當於近3%，創逾三周收盤新低。

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責任編輯：柯志宏

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