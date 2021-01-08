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【美股焦點】Tesla市值超越Facebook　成為第五大市值美股

股市 23:58 2021/01/08

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Tesla成為第五大市值的美國上市企業。

電動車股持續受資金追捧，美國電動車龍頭特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價再創新高，截至周五晚上11時40分，Tesla股價已升6.88%，報872.15美元，總市值達8267億美元，超過Facebook（美︰FB）成為美國第五大市值的上市公司。

Facebook股價報265.27美元，跌1.3%，市值為7556億美元。值得注意的是，按照最近12個月市盈率計算，Tesla為1660倍，而Facebook只有30倍。

當前五大市值美股依次排序為︰蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）、微軟（美︰MSFT）、亞馬遜（美︰AMZN）、Google（美︰GOOG）及Tesla。換言之，五大科技股「FAAMG」將會變為「TAAMG」。

馬斯克曾經發文諷刺Facebook，見【下一頁】

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）過去曾多次批評Facebook，與許多外國公眾人物一樣，馬斯克偏好採用Twitter（美︰TWTR）作為面向公眾的社交平台。

在此之前，由於Tesla股價升勢持續，馬斯克的身家已超過亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

相關文章︰【Tesla股價】Elon Musk讚中國比美國更關心人民福祉　華春瑩：評論客觀

【Tesla股價】Tesla漲8%收報816.04美元　馬斯克成世界首富︰「回去工作吧！」

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https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成

 

美股 Facebook（美：FB） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 貝索斯 馬斯克 美國 Twitter Google Tesla Facebook

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