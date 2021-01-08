【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元

今年A股甫開局即有好開始，上證、深證和深圳創業板指數俱節節上升。 內地及歐美掀起新能源汽車熱潮，生產動力電池的寧德時代更是平地一聲雷。截至今日，該股收報404.5元人民幣，最新市值為9,422億元人民幣，距離躋身另一間萬億元人民幣市值的中資企業，正近在咫尺。

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全球大型車廠紛紛布局新能源汽車，以動力電池起家的寧德時代，客戶陣容豪華。內地市場方面，集團和多間傳統車廠包括上海汽車（滬：600104）、吉利汽車（00175）、東風汽車（00489）、北京汽車（01958）、廣汽集團（02238）等都有業務以至股權上的合作。集團客戶也包括多間新興廠商，包括蔚來、小鵬（美：XPEV）及理想（美：LI）等。

國際市場方面，寧德時代目前已進入寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、本田等一綫大廠的供應鏈。而在去年，集團亦落實和全球首屈一指電動車生產商Tesla（美：TSLA）達成合作協議，向對方的國產Model 3車型供應無鈷電池電池，協助Tesla在內地以具競爭力的價格銷售Model 3。為應付全球各大車企需求，集團已在內地多個城市及德國，開設研發中心及生產基地。集團另外亦於日本、法國、美國和加拿大開設子公司，在一眾內地電池廠商中，率先完成全球化布局。

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