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【宅經濟】蘋果App Store去年營收料大增28% 超過640億美元

Hot Talk 23:01 2021/01/08

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受惠疫情期間需求旺盛，蘋果去年App Store營收料按年增長28%，錄得超過640億美元。

蘋果（美：AAPL）應用商店App Store受惠疫情「宅」經濟，CNBC分析估算，App Store在2020年的營收超過640億美元（約4,990億港元），而2019年、2018年的估計數據分別500億、485億美元，意味App Store去年營收加速增長，升幅由2019年的3.1%大幅加快至28%。

App Store為蘋果的核心增長業務，歸入蘋果的服務收入分部，該業務分部在截至去年9月底的財年錄得收入537億美元。但豐厚的利潤也為蘋果招致批評，有指App Store擁有太大權力，目前App Store會抽取3成佣金。

蘋果對小型開發者抽成改為15%

美國眾議院司法機構反壟斷小組委員會認為，蘋果APP Store對開發者有著絕對壟斷的權力，令蘋果可以獲得巨額利潤。蘋果目前也正被美國遊戲廠商Epic Games起訴，認為蘋果30%的抽成並不公平。

蘋果否認App Store具壟斷權力，但公司近期修改其費用結構，對於App Store收入在100萬美元以下的開發者，僅會抽取15%收入，而非30%。

蘋果CEO庫克去年人工加28%，達到1477萬美元，另獲贈過億美元股份，詳情請按【下一頁】

蘋果一般不會披露其通過App Store獲得的收入，但自2013年以來，蘋果會公佈公司從2008年至今向開發者支付的累計金額，蘋果在周三公佈自2008年共向開發者支付2000億美元，亦即2020年支付的金額為450億美元，按照開發商佔7成營收粗略計算，意味蘋果App Store去年收入超過640億美元。

相關文章：

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編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） App Store 庫克

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