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【筍盤推介】 港島區靚維景上車之選  行5分鐘到港鐵站 2房單位叫價平左28萬

股樓投資 00:45 2021/01/12

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近日疫情有所放緩，加上距離農曆新年餘下只有1個月左右的時間，準買家入市步伐又加快。樓價800萬元以下、首置人士可承造9成按揭的住宅，成準買家的心水之選。

【大行睇樓市】疫情下住宅樓價堅挺 寫字樓商場租金跌到未識停 點解瑞銀睇好今年收租股表現?，詳見【下一頁

以下介紹的鰂魚涌富景閣單位，距離港鐵鰂魚涌站只約5分鐘，而且鄰近太古坊，方便於該處工作人士。位於英皇道885至891號的富景閣，樓齡約33年，提供146個單位，單位實用面積由198至366平方呎，提供1房和2房間隔。

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬，詳見【下一頁

是次介紹的單位位於高層C室， 單位間隔為2房，實用面積339平方呎，業主原叫價728萬元，現降價28萬元至700萬元，每呎叫價20,649元。首置人士若購入單位，可承造最高9成按揭，換言之首期最低70萬元可上車。

 

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

物業地址: 鰂魚涌富景閣高層C室 (物業編號: BK07224106)
實用面積: 339平方呎
間隔： 2房
叫價: 728萬-->700萬（減價28萬元）
賣點：

 

  • 中國銀行網上即時物業估值達711萬元（估價日期 : 2021年1月7日），單位現時叫價較估值低11萬元
  • 罕有海景高層單位，可望維港海景
  • 光線充足
  • 鄰近商業區
  • 步行至港鐵鰂魚涌站只需5分鐘

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2LGPD5A

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

放盤 鰂魚涌 富景閣

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