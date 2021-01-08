【車股大爆發】偷步買貨？德美利證券：蔚來、小鵬、理想上月均見亞洲投資者買入

▲ 德美利證券觀察到，旗下亞洲客戶去年12月淨買入了小鵬、理想，以及蔚來

環球車股升勢大爆發，Tesla（美 ： TSLA）強勢破頂之餘，中資電動車股升勢亦極凌厲，吉利 （00175） 大漲近2成，美國掛牌三大中資車股蔚來（美 ： NIO）、小鵬（美 ： XPEV）、理想（美 ： LI）亦受惠再上。事實上，根據美國最大零售券商德美利證券數據，亞洲投資者上月已率先買貨。

德美利證券觀察到，旗下亞洲客戶去年12月淨買入了小鵬、理想，以及蔚來；其中蔚來受追捧之層面更廣，同時受亞洲以外的國際投資者追捧。

吉利單日大升近2成，獲多家大行唱好？詳情留意【下一頁】

德美利證券香港行政總裁梁偉基分析，投資者對經濟復甦寄予厚望，去年12月或因而在正面消息帶動下增持美股。事實上，市場一向甚為關注的台積電（美 ： TSM）和Zoom（美 ： ZM），上月亦是亞洲投資者掃貨對象。

整體市場氣氛方面，德美利證券旗下投資者動向指數按月再升15.7%，達6.26，意味資金看法愈見正面。

德美利證券自2010年起已公布投資者動向指數，透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀，反之亦然。

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