【蔚來汽車】蔚來NIO Day前夕　股價漲逾6%　將發布首款轎車、全新電池技術

電動車公司蔚來汽車（美︰NIO）於周六（1月9日）舉行的大型發布會「NIO Day」（蔚來日）活動。綜合市場消息，蔚來將會在NIO Day活動上發布首款轎車，可能被命名為「蔚來et 7」；另外150kWh電池技術、NT2.0自動駕駛平台以及第二代換電站亦會亮相。

蔚來汽車股價現漲逾6%，總市值突破900億美元，僅次於比亞迪位居中國第二大市值車企。

▲ 蔚來首款轎車料以「et」系列命名。

作為蔚來首款智能電動轎車，新車款是基於此前的蔚來ET Preview概念車打造，外界推斷可能會被命名為蔚來et 7。

廣汽蔚來早前曾稱接受比特幣付款，見【下一頁】

而新電池技術方面，根據此前蔚來主席李斌透露，新的150度電池包容量將達到150千瓦時，NEDC續航里程將超過900公里。 此外，聯合創始人兼總裁秦力洪透露，第二代換電站的服務能力將會是第一代的三倍。

蔚來在今年銷量佳績，去年11月銷量達到5291輛，再次穩定在5000輛大關以上，自今年4月以來連續8個月實現按年逾倍增長。 截至11月，蔚來今年累計交付達到36721輛，按年增長111.1%。

蔚來全系車型的平均成交均價在44萬元人民幣左右，與保時捷品牌相當，比奔馳的平均成交價貴6000元人民幣。

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