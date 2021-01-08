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【騰訊700】騰訊傳斥1億美元增持 社區團購平台興盛優選股權

股樓投資 22:32 2021/01/08

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外電引述知情人士表示，騰訊（00700）已增持內地互聯網雜貨初創公司興盛優選的股份，按約50億美元的估值，投資約1億美元，即近8億元。興盛優選也在與包括北京快手科技在內的其他投資者談判，或籌集更多資金。騰訊、興盛優選方面均拒絕就傳聞置評。

【2021展望】申萬宏源看好傳統股今年修復估值 共19隻港股列入本年海外組合  詳情請看[下一頁]

【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股  詳情請看[下一頁]

知情人士說，本輪融資後，可能進行首次公開招股上市（IPO），不過上市時間和地點等細節尚未最終確定。去年6月曾有報道指，包括騰訊和私募股權公司春華資本在內的投資者參與了興盛優選的一輪融資，當時對該公司的估值為30億美元。

興盛優選的投資者也包括另一網購平台營運商京東集團（09618）。京東上月宣布，將斥資約7億美元即54.3億元投資興盛優選，雙方通過在技術、供應鏈及物流方面的緊密合作，預期在低線市場的業務形成協同效應。

興盛優選是一家為社區家庭提供生鮮食品及生活必需品的領先社區團購電商平台，總部位於湖南長沙，目前業務已遍佈內地14個省份。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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