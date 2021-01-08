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【大行報告】汽車零件股更好炒？　瑞信升耐世特目標價65% 評級跑贏大市

股樓投資 22:20 2021/01/08

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瑞信發表報告，指中國乘用車產量將同比增長16%，耐世特（01316）透過向龍頭車企供應電動助力轉向（EPS）產品，獲得更多市場份額，該行大幅上調耐世特目標價65%，由7.15元升至11.8元，維持「跑贏大市」評級。

報告又指，美國的庫存水平仍處於歷史低位，較過去3年的平均水平低大約100萬輛。今年補回100萬輛庫存，可轉換為2020年全年產量的8%。根據IHS去年12月20日的預測，預計今年北美輕型車產量將同比增25%，主因輕型卡車的表現預期可跑贏市場。該行相信，耐世特可因而受惠。

此外，該行預計，集團2020年全年利潤為1.23億美元，意味去年下半年盈利增22%至1.22億美元。該行上調耐世特2021及2022年盈利預測3至7%，因提高了銷量假設。

【延伸閱讀】大行點評：里昂看好物管行業 推介6股 其中一隻潛在回報近9成 【見下頁

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記者：李兆明

香港股票 目標價 耐世特（01316）

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