【有故事的人@iM網欄】「義靈」凡仙 去趴兩大原則



雖說限聚令下happy hour 、晚飯局全煞停，但節日氣氛濃厚，少不了總有小型聚會慶祝一番。

「義靈」凡仙（注）愛宅在家不外出，但因他廣結人緣，朋友還是會常常約他聚會。只是，熟稔他的鐵哥兒們，都會堅守兩大原則，而這原則的背後，都帶著令哥兒們深印腦海的小故事。

數年前凡仙一位老闆新居入伙，把部門裡十來個不同部門的同事請回家開入伙趴，當中也包括凡仙和他工作上的鐵哥兒。

下班後凡仙礙於突發事件，需稍稍加班後才能趕往聚會，到達後大伙兒已參觀新居完畢，疏疏落落的各自聊天。

凡仙與兩位兩位白衣少女，站在露台安安靜靜的慢慢欣賞。

老闆的新居真不錯，背山面水，晚上對岸的燈光點點，頂著夜空像珍珠的圓月，煞是好看。

凡仙看得出神，也沒注意兩位少女什麼時候離開，他還没來得及打個招呼，留個微信、電話號碼之類的。

酒過三巡，大家也差不多要散去，當然要來一張大合照。凡仙不喜歡拍照，馬上自告奮勇當攝影師。

大家擺好姿勢，在凡仙按下幾下快門後，再換posts繼續拍。

凡仙忍不住問大家，要不也請兩位白衣女生一塊拍照。

大家笑說凡仙搞gag，但看他認真的樣子，而當中有不少同事知曉他的「異能」，氣氛即時冷卻下來。

倒是那鐵哥兒機靈，打哈哈的把攝影機槍過去，把凡仙的話搪塞過去。

第二天照片還沒有分享出來，凡仙就給老闆召了進辦公室。

團體照的左上方，很明顯的出現一個模糊的臉孔，望向鏡頭，表情看不清楚，但看得出是個長髮女生。

老闆也打開天窗說亮話，那臉孔有點像他多年前在車禍中過世的姐姐，他希望凡仙能幫個忙，看看過中有什麼竅巧。

凡仙取了老闆仙游了的姐姐的照片，問清楚她的名字，便回去了「做」他的事。

第二天凡仙回老板說，姐姐幾年前車禍離世後，一直都沒有離開她的家人，一直都與家人同在，沒趕得著去「下一站」，只是家人沒有察覺。

雖然不明她的模樣，通過照片展示在眾人面前，是意外，還是要展示給誰，老板還是請凡仙幫忙送姐姐去「下一站」。

至於另外的那白衣子，凡仙說應該是好奇，跑進老闆搞的入伙趴。

凡仙輕描淡寫的說：「沒什麼的，不外就是想進來看看。」。

自此之後，凡仙的鐵哥兒們嚴守兩大原則：一、聚會邀凡仙，只邀請凡仙熟稔的朋友；二、非必須，不拍照。

就是怕凡仙「看得到」的比較多，把「朋友」也拍下，嚇壞朋友。



*注: 他有都市異靈能力，能與動物，靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義靈」：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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