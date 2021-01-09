【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫下的電視台頒獎禮 能穿著漂亮走紅地毯是件幸福的事

一年一度台慶的頒獎典禮又來了，以往近頒獎禮的日子便會有很多新聞傳出，例如藝人續約換獎、女星爭獎不和、準視帝結婚增運等。這個定律好像是媒體一貫的做法，有時我自己也會覺得很悶，可是娛樂新聞就是這樣。

相關文章:【Kawaii生活百貨@iM網欄】 久違了的現場音樂會 冀疫情快點過娛樂圈會好起來

除了娛樂新聞每年如是之外，台慶當晚的準備也是如此。我有幸曾經競逐兩年的最受歡迎節目和主持，當年一入圍身邊的朋友便會問你，台慶會著什麼出席配帶什麼手飾？真的需要嗎？原來真的需要！

台慶當日出席藝人過百，除了一廠化妝間外，也會用其他廠房做化妝間，各個藝員一早便會找助手也好自己也好去「霸位」有些藝人更自費請星級化妝師髮型師，打造當晚造型希望成為焦點艷壓全場。晚裝和手飾也是重點，服裝露前露後、型格華麗都有，手飾由二百萬到一億都曾經試過，我曾借帶五百萬手飾已是小事一側，阿姐的翡翠和Do姐的完美無瑕鑽石都過億，還有保鏢跟隨著。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】做「女一」要具備什麼條件？ 眼緣運氣最重要

幕後花絮是，每年台慶都是在冬天，其實女星著得那麼漂亮走紅地毯，是「凍到傻」風又大吹到頭又亂又要保持笑容，近年比較好會轉到室內，但室內地方小容納行紅地毯的人變少了。不過，曾經跟一些新人聊天，原來對他們來說有得參與台慶走紅地毯是興奮的事，覺得公司重視自己。也有跟一些藝人表示，每年台慶夜坐一整晚，真的十分無聊。今年疫情下，娛樂事業大受影響，有頒獎禮舉行可以穿漂亮走紅地毯，真是一件幸福的事。

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機