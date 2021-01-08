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巴西將購1億劑科興疫苗 最快1月20日開始接種

環球政經 21:26 2021/01/08

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巴西衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）7日宣布，巴西聯邦政府已與聖保羅州布坦坦研究所（Butantan Institute）簽訂協議，將購買1億劑由北京科興中維生物技術有限公司研發的「克爾來福」（CoronaVac）疫苗。

【輝瑞疫苗】過敏反應是流感疫苗10倍！美國疾控中心：有過敏史人士應避免接種：【下一頁

他稱研究所4月底之前交付首批4600萬劑疫苗，其餘5400萬劑計劃在2021年內交付。帕祖洛強調，布坦坦研究所的所有「克爾來福」新冠疫苗都將被納入國家免疫計畫當中，並按比例公正地分配給各州使用。巴西最早將在本月20日開始接種新冠疫苗。

【接種疫苗】新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好：【下一頁

目前，巴西累計確診7961673宗，累計死亡200498宗，在南美洲屬於嚴重區域，有消息指當地政府正研究全民接種計劃。

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責任編輯：翁嘉陽

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